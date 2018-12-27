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ASELSAN'dan savunmada yerlileşme açıklaması

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Kaval, savunma sanayisine yerli katkının, son 15 yılda yüzde 20 oranından 65-70 miktarına yükseldiğini belirtirken ileri ki yıllar için çalışmalara başlandığını söyledi.

AA | 27.12.2018 - 17:31..
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ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval, Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Konferans Salonu'nda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

SERİ ÜRETİM SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Bir öğrencinin ALTAY Tankı'nın üretimine ilişkin sorusu üzerine Kaval, seri üretim sözleşmesinin bir iki ay önce imzalandığını söyledi. Sözleşmenin BMC firması ana yükleniciliğinde imzalandığını belirten Kaval, "ASELSAN olarak biz ALTAY Tankı'nın atış kontrol sistemini, bütün elektronik sistemlerini vermekten sorumluyuz. Şu anda sözleşme imzalandı, seri üretim takvimi başladı." ifadesini kullandı.

Kaval, savunma sanayisinin, yerlilik oranı bakımından yeterli düzeyde olup olmadığının sorulması üzerine de yüzde 100 bağımsız bir durumda olunmadığını, yurt dışından alınan birtakım malzemeler olduğunu dile getirdi.

ASELSAN'dan savunmada yerlileşme açıklaması

"SAVUNMA SANAYİSİNDE YERLİ KATKI YÜZDE 65-70 ORANINA ÇIKTI"

Kaval, "Bundan 15 yıl önce savunma sanayisinde yerli katkı yüzde 20 civarındayken şu anda yüzde 65'in üzerine çıktı. Çok iyi bir noktaya geldik. Tam bağımsız yüzde 100 yerli üretime gelemedik ama yüzde 65-70 önemli bir gelişme." diye konuştu.

"İHA VE SİHA'LARIMIZ HAREKATLARIN BAŞARISINDA ÖNEMLİ"

Sınır ötesi harekatlarda yerli silah sistemlerinin büyük önem taşıdığına işaret eden Kaval, "Son dönemde yapılan Suriye sınırındaki harekatlarda kendi İHA, SİHA'larımız, kendi silah sistemlerimiz harekatların başarısında önemli bir yere sahip." ifadesini kullandı.

ASELSAN'dan savunmada yerlileşme açıklaması


"5-10 YIL SONRA KULLANILACAK TEKNOLOJİLER ÜZERİNE ÇALIŞANLARIMIZ VAR"

Kaval, ASELSAN'da Strateji ve Teknoloji Yönetim Birimi olduğunu ve burada yeni teknolojiler üzerinde çalışmalar yapıldığını söyledi."Belki 5-10 yıl sonra kullanacağımız teknolojiler üzerinde çalışan arkadaşlarımız var." diyen Kaval, şunları kaydetti: "Yapay zeka bütün yeni nesil sistemlerde kullanılan bir teknoloji. Bizim de o alana odaklı arkadaşlarımız var. Teknolojinin gerisine düşmek bizim gibi bir teknoloji firması için kabul edilebilir bir şey değil. Her türlü yeniliği en yakından takip edip, o alanlarda personel yetiştiriyoruz."

ASELSAN'dan savunmada yerlileşme açıklaması

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