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Aselsan, TSK'ya 13 yerli silah daha teslim etti

Savunma Sanayii Başkanlığı, 13 adet KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi'nin teslim edildiğini açıkladı.

DHA | 12.11.2019 - 15:10..
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine, yeni bir yerli silah daha eklendi. Aselsan'ın geliştirdiği KORKUT'lar TSK'ya teslim edildi.

ASELSAN GELİŞTİRDİ

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aselsan tarafından geliştirilen 13 adet KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi'nin, TSK'ya teslim edildiğini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından Aselsan'ın milli imkânlarla geliştirdiği KORKUT'un görüntüsünü paylaştı.

"HAVA SAVUNMAMIZA KATKI SAĞLADI"

Demir, son teslimatla toplam 13 adet KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi'ni TSK'ya teslim ettiklerini kaydederek, "Aselsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği KORKUT, hava savunma kabiliyetlerimizi ileri taşımamıza katkı sağladı. KORKUT, KOBİ ve yan sanayine yeni yetenekler kazandırdı." ifadelerini kullandı.

Aselsan TSK'ya 13 yerli silah daha teslim etti VİDEO

Aselsan, TSK'ya 13 yerli silah daha teslim etti

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