Asena Atalay 3 bin TL nafaka alacak

İstanbul Aile Mahkemesi'nde bugün görülen davadan çıkan karar, Asena Atalay'ı hayal kırıklığına uğrattı.

50 BİNDEN 3 BİNE DÜŞTÜ

Gizli görülen celse kararına göre; Caner Erkin, oğlu Çınar'ın giderleri oranında aylık 3 bin TL iştirak nafakası ödeyecek. Oysa, Asena'nın talebi 50 bin TL idi.

Dava dosyası iki kez bilirkişiye gitmişti.

OĞLUNUN MASRAFLARI

Caner Erkin'in, oğluna ödeyeceği nafaka dışında eğitim, sağlık ve diğer masraflarını ayrıca karşıladığı öğrenildi.

ASENA ERKİN'İN İSTEKLERİ

Atalay; oğlunun barınma, sağlık giderleri, özel okul, spor ve müzik eğitimi, gıda masrafı, ulaşım giderleri, bakıcı parası, özel yabancı dil eğitmen, dershane, yurt dışı okul, özel eğitmen, tatil masrafları için aylık 50 bin TL iştirak nafakası istemişti.