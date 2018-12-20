Asena Atalay, Ahmet Hakan'ın paylaşımına yorum yaptı

Magazin ve medya dünyası kulislerinde dolaşan birlikteliklerden biri de Ahmet Hakan-Asena Atalay çifti.

Hatta geçtiğimiz günlerde, ikilinin Barcelona'da tatil yaptıkları da uzun süre magazin bültenlerinde yer almıştı.

INSTAGRAM'DAN GÜLÜCÜKLÜ YORUM

Tüm bu yaşanan ve söylenen gelişmelerin ardından; Ahmet Hakan'ın Instagram hesabından paylaştığı Müslüm Gürses dinleyen kedi vidosuna, Asena Atalay'ın kahkaha atan emojiler kullanarak yorum yapması da dikkatlerden kaçmadı.

Müslüm Gürses dinleyen kedi VİDEO