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Asena Atalay, Ahmet Hakan'ın paylaşımına yorum yaptı

Birlikte oldukları ve geçtiğimiz günlerde beraber tatil yaptıkları söylenen Ahmet Hakan ve Asena Atalay, Instagram üzerinden de etkileşimde bulunuyor.

Haber Merkezi | 20.12.2018 - 11:58..
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Magazin ve medya dünyası kulislerinde dolaşan birlikteliklerden biri de Ahmet Hakan-Asena Atalay çifti.

Hatta geçtiğimiz günlerde, ikilinin Barcelona'da tatil yaptıkları da uzun süre magazin bültenlerinde yer almıştı.

INSTAGRAM'DAN GÜLÜCÜKLÜ YORUM

Tüm bu yaşanan ve söylenen gelişmelerin ardından; Ahmet Hakan'ın Instagram hesabından paylaştığı Müslüm Gürses dinleyen kedi vidosuna, Asena Atalay'ın kahkaha atan emojiler kullanarak yorum yapması da dikkatlerden kaçmadı.

Müslüm Gürses dinleyen kedi VİDEO

Asena Atalay, Ahmet Hakan'ın paylaşımına yorum yaptı

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