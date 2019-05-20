Asfalt eridi kaplumbağalar zift içinde kaldı

Antalya’da aşırı sıcak nedeniyle eriyen sıcak asfalt zaman zaman canlılar için risk oluşturuyor.

Konyaaltı Belediyesi asfaltın eriyen zifti içinde kalan, ayak ve gövdesini hareket ettiremediği için de ölümle yüz yüze gelen kaplumbağalara yardım eli uzattı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Konyaaltı Belediyesi Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınan kaplumbağaların yapılan ilk müdahalesinde reflekslerinin normal olduğu ve herhangi bir yara veya darbe izine rastlanmadığı görüldü. Üzerindeki zift kalıntıları temizlenen kaplumbağanın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Zift içinde bulunan kaplumbağaların duyarlı vatandaşlar tarafından kendilerine getirildiğini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kaplumbağaların Konyaaltı Belediyesi Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli veteriner hekimler tarafından özenle temizlendiğini söyledi. Üç kaplumbağanın da sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Başkan Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi olarak her canlının yaşam hakkı olduğuna inandıklarını, bu düşünce doğrultusunda da hayvanları koruyup kollamak adına ellerinden geleni yaptıklarını bildirdi.























