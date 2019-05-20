taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

Asfalt eridi kaplumbağalar zift içinde kaldı

Sıcak nedeniyle eriyen asfaltta zift içinde kalan kaplumbağalar tedavi altına alındı

İHA | 20.05.2019 - 15:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya’da aşırı sıcak nedeniyle eriyen sıcak asfalt zaman zaman canlılar için risk oluşturuyor.

Konyaaltı Belediyesi asfaltın eriyen zifti içinde kalan, ayak ve gövdesini hareket ettiremediği için de ölümle yüz yüze gelen kaplumbağalara yardım eli uzattı.

Asfalt eridi kaplumbağalar zift içinde kaldı

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Konyaaltı Belediyesi Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınan kaplumbağaların yapılan ilk müdahalesinde reflekslerinin normal olduğu ve herhangi bir yara veya darbe izine rastlanmadığı görüldü. Üzerindeki zift kalıntıları temizlenen kaplumbağanın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Asfalt eridi kaplumbağalar zift içinde kaldı

Zift içinde bulunan kaplumbağaların duyarlı vatandaşlar tarafından kendilerine getirildiğini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kaplumbağaların Konyaaltı Belediyesi Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli veteriner hekimler tarafından özenle temizlendiğini söyledi. Üç kaplumbağanın da sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Başkan Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi olarak her canlının yaşam hakkı olduğuna inandıklarını, bu düşünce doğrultusunda da hayvanları koruyup kollamak adına ellerinden geleni yaptıklarını bildirdi.
Asfalt eridi kaplumbağalar zift içinde kaldı

Asfalt eridi kaplumbağalar zift içinde kaldı

Asfalt eridi kaplumbağalar zift içinde kaldı

Asfalt eridi kaplumbağalar zift içinde kaldı




Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da Münih polisinden Galatasaray taraftarına uyarı

Almanya'da Münih polisinden Galatasaray taraftarına uyarı

136
FETÖ operasyonunda 249 kişiye gözaltı kararı

FETÖ operasyonunda 249 kişiye gözaltı kararı

180
Muslera tarihe geçti

Muslera tarihe geçti

58
Bağdat Caddesi'nde kutlama yapan taraftarlara saldırı

Bağdat Caddesi'nde kutlama yapan taraftarlara saldırı

384
Almanya'dan Schengen vizesine katı kurallar

Almanya'dan Schengen vizesine katı kurallar

128
Google, Huawei'ye rest çekti

Google, Huawei'ye rest çekti

150
Eurovision'da bayrak açanlara ceza verilecek

Eurovision'da bayrak açanlara ceza verilecek

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir