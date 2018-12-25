taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2983
Euro
6.0358
Altın
1270.03
Borsa
90563.18
Gram Altın
216.391

Asgari ücret belli oldu

Asgari Ücret Komisyonu, bugün düzenlenen toplantısında oy birliğiyle, asgari ücreti net 2020 olarak belirledi.

Haber Merkezi | 25.12.2018 - 08:44..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Asgari ücret belli oldu

2019 yılı için asgari ücret rakamları belli oldu.

NET 2020 LİRA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantı sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:  "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun nihai kararına göre 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 558 Türk lirası, net 2 bin 20 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Böylelikle, geçen yıla kıyasla net asgari ücret yüzde 26,05 artmıştır. Mevcut enflasyon oranının üzerinde bir artış sağlayarak 10 Ekim'de enflasyonla topyekün mücadele programında, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair verdiğimiz sözü de tutmuş olduk. Bu karar, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun oy birliğiyle alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişten sonraki bu ilk asgari ücretin oy birliği sağlanmış olması da söz konusu Türkiye olduğunda aynı milletin evlatları olarak işçimizin ve işverenimizin ortak payda da buluşabileceğinin bir göstergesi oldu. Açıklanan rakam bekar ve çocuksuz bir işçimiz için geçerli olup, üç çocuklu evli bir işçimiz için bu rakam 2 bin 155 liraya ulaşmaktadır."

ZAM 417 LİRA

Şu anda net 1603 lira olan asgari ücrete yüzde 26,05 oranında 417 lira zam yapılmış oldu.

Asgari ücret net 2020 lira olarak belirledi ViDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Asgari ücret belli oldu

Asgari ücret belli oldu

716
Cem Uzan Türkiye'ye dönmek istiyor

Cem Uzan Türkiye'ye dönmek istiyor

144
Metin Akpınar ile Müjdat Gezen'e destek

Metin Akpınar ile Müjdat Gezen'e destek

210
Justin Bieber: O benim kızım

Justin Bieber: O benim kızım

20
Çankırı'dan Suriye'ye gidecek askerler uğurlandı

Çankırı'dan Suriye'ye gidecek askerler uğurlandı

60
İZBAN ek seferleri durduruldu

İZBAN ek seferleri durduruldu

100
Kourtney Kardashian eski eşi ve sevgilisiyle tatilde

Kourtney Kardashian eski eşi ve sevgilisiyle tatilde

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir