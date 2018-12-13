Asgari ücret için ikinci toplantı başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ilk görüşmesini Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında geçen hafta yapmıştı.

Genel asgari ücret zammı sonucu açıklaması bu toplantının ardından yapılacak.

Bakan Selçuk geçtiğimiz hafta konuyla ilgili olarak, "İşçi ve işverenin haklarını gözeterek, sorunları çözüme kavuşturan taraf olduk. Son toplantıda tüm kesimlerin uzlaştığı ve memnun kaldığı bir rakamı açıklayacağımıza inanıyorum" demişti.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BİLGİLERİ PAYLAŞACAK

Bu toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK uzmanlarının ülke ekonomisiyle ilgili verileri paylaşması bekleniyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin bu yılki ikinci toplantısı yarın Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleşecek.