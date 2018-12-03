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Asgari ücret pazarlığı başlıyor

Asgari ücret görüşmelerinde ilişkin önerilerde, DİSK 2 bin 800 TL, CHP 2 bin 200 TL, HKP ise 6 bin 328 TL teklifte bulundu.

Haber Merkezi | 03.12.2018 - 15:34..
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını 6 Aralık'ta yapacak.

EN AZ 4 TOPLANTI

Komisyonun, en az 4 toplantı yaparak ay sonuna doğru çalışmalarını tamamlaması bekleniyor.

Komisyonda işçi, işveren ve devlet 5’şer üye ile temsil ediliyor. Komisyon, kararlarını oy çokluğu ile alıyor.

CHP, DİSK VE HKP'NİN TEKLİFİ

DİSK, asgari ücretin 2 bin 800 lira seviyesine çıkmasını bekliyor.

Konuyla ilgili CHP, 2019 yılında asgari ücretin 2 bin 200 TL'ye çıkarılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifle, asgari ücretin üzerindeki vergi yükünün de kaldırılması istendi. Teklif, asgari ücreti işçiye ödemeyen veya eksik ödeyen işverene idari para cezası verilmesini de içeriyor.

HKP, asgari ücret görüşmelerine ilişkin bir açıklamada bulunarak asgari ücret beklentisini 6 bin 328 TL olarak açıkladı.

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