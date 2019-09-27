Ashton Kutcher'dan çok eşlilik açıklaması

Dünyaca ünlü aktris Demi Moore, hayatını anlattığı kitabı "Inside Out" ile gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Birbirinden çarpıcı iddialarla büyük yankı uyandıran kitapta, Moore’un eski eşi Ashton Kutcher hakkında iddialarda yer alıyor.

"ÇOK EŞLİ İSTİYORDU"

Kendisinden 15 yaş küçük eski eşinin kendisini aldattığını ve çok eşliliğe zorladığını söyleyen 56 yaşındaki Demi Moore’a, Kutcher, Twitter hesabından yanıt verdi.

ÇOCUKLARI İÇİN SUSTU

41 yaşındaki Kutcher, eski eşinin “Beni çok eşliliğe zorladı.” iddiaları üzerine önce “İğneleyici bir tweet atmak üzereydim. Ama sonra oğlumu, kızımı ve eşimi görünce yazdıklarımı sildim.” mesajı yazdı.

Sonra da babası Larry Kutcher’dan alıntı yaparak, “Hayat güzel” diye tweet attı.

"GERİSİNİ BANA BIRAK"

Bu mesajlardan yaklaşık bir saat sonra da Kutcher, telefon numarasını yazıp “Gerçekleri öğrenmek isteyen bana mesaj atsın.” dedi. Söz konusu numaraya kısa mesaj atanlar, otomatik bir cevapla karşılaştı. Mesajda ise “Bu, mesajını aldığıma dair bir otomatik mesajdır, gerisini bana bırak. Linke tıkla, böylece sana cevap verebilirim. Her soruya cevap veremeyecek olsam da deneyeceğim.” yazdığını söyledi.