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Aşık olduğu kızı etkilemeye çalışan genç yurdu yaktı

Rusya'nın Omsk kentinde bir genç, sevdiği kızı etkilemek için yurt yaktı. Aşık genç, kundakçılık suçundan beş yıl hapis cezası ile karşı karşıya.

Haber Merkezi | 05.03.2019 - 17:22..
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Omsk'ta bir kişi, eski sevgilisi yeniden birlikte olmak isteyip ancak reddedilme korkusuyla genç kızın karşısına çıkamayınca, tehlikeli bir yönteme başvurdu.

KAHRAMAN OLMAK İÇİN YURDU YAKTI

Alkollü adam, yangından içeridekileri kurtararak kahraman olacağı düşüncesiyle, genç kızın kaldığı yurttaki bir alanda yangın çıkardı. Ancak planlar ters gitti, yangın büyüdü ve nihayetinde de itfaiye geldi.

Yangın sonucunda karbonmonoksitten zehirlenen ikisi çocuk, beş kişi hastaneye kaldırıldı.

Aşık olduğu kızı etkilemeye çalışan genç yurdu yaktı

"DAHA AZ VOTKA"

Omsk Bölgesi İçişleri Bakanlığı Dairesi'nin sosyal medyada yayınladığı videoda, genç adam, neler olduğu sorulduğunda "Daha az votka içmek lazım, hepsi bu." dedi.

5 YIL HAPİS CEZASI

Polis, daha sonra ‘Romeo'yu yakınlarda bir kafede yakaladı. Olayla ilgili cezai soruşturma başlatıldı. Holiganlık olarak değerlendirilen olayda, yangını çıkaran kişi kundakçılık suçundan beş yıla kadar hapis cezası alabilir.

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