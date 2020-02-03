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Aşık Veysel'in kızına babasının türküsüyle veda

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in 85 yaşında vefat eden büyük kızı Zehra Başer, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

AA | 03.02.2020 - 14:03..
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Ankara'da vefat eden Zehra Başer'in cenazesi, Şarkışla'ya bağlı Sivrialan köyündeki evinin de bulunduğu Aşık Veysel Müzesi bahçesine getirildi.

Burada Başer'in tabutunun üzerine konulan cep telefonundan Aşık Veysel'in "Gine Mi Ağladın" adlı eseri çalındı.

Aşık Veysel'in kızına babasının türküsüyle veda

AİLE KABRİSTANLIĞINA GÖMÜLDÜ

İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer'in helallik almasının ardından, cenaze namazı kılındı. Başer'in cenazesi, Aşık Veysel'in mezarının bulunduğu alandaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Aşık Veysel'in kızı, babasının türküsüyle son yolculuğuna uğurlandı İZLE

PROTOKOL YALNIZ BIRAKMADI

Cenaze törenine, Aşık Veysel'in çocukları Zekine Şatıroğlu, Bahri Şatıroğlu, Hayriye Özer ve torunları ile Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Özgür Cengiz ve vatandaşlar katıldı.

Aşık Veysel'in kızına babasının türküsüyle veda

"VASİYET ETTİĞİ YERE GÖMÜLDÜ"

Aşık Veysel'in torunu Sebahattin Şatıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halasının kendisine vasiyette bulunduğunu belirterek, "Halam 'Beni, babamla kardeşim Ahmet Şatıroğlu'nun arasına defnedin' demişti. Vasiyeti yerine geldi." dedi.

Aşık Veysel'in kızına babasının türküsüyle veda

Bu arada Sivas Valisi Salih Ayhan da köye gelerek, aileye taziyelerini iletti.

Aşık Veysel'in kızına babasının türküsüyle veda

Aşık Veysel'in kızına babasının türküsüyle veda

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