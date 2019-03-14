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Asılsız bomba ihbarı yapan gence 380 bin euro ceza

Brüksel Mahkemesi, 2016’da asılsız bomba ihbarında bulunan 20 yaşındaki gencin faturasını kesti: 300 saatlik kamu hizmeti ve 380 bin euro para cezası...

İHA | 14.03.2019 - 10:41..
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Belçika’da yaşayan genç, devlet binaları için ayrı günlerde yalan bomba ihbarları yapmıştı. Bu oyunun bedeli ona çok pahalıya patladı.

AYRI GÜNLERDE DEVLET KADEMELERİNE BOMBA İHBARI

Kimliği açıklanmayan genç; 5 Ekim 2016’da Brüksel Adalet Sarayı, Brüksel Başsavcılığı ve Brüksel Kuzey İstasyonuna, 5 gün sonra da Başsavcılık ve Charleroi Havaalanı’na asılsız bomba ihbarlarında bulunmuştu.

Asılsız bomba ihbarı yapan gence 380 bin euro ceza

300 SAAT DEVLETE ÇALIŞIP 380 BİN EURO ÖDEYECEK

Soruşturmada ilk önce şikayetin yapıldığı telefon tespit edilmiş, ardından Facebook’a bağlanan IP adresleri arasından ihbarı yapanın kimliği öğrenilmişti. Genç, Şubat 2017’de gözaltına alınmıştı.

Brüksel Mahkemesi, gence 300 saatlik kamu hizmeti ve ayrıca 380 bin euro para cezası verdi.

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