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Asılsız korona mesajı atan müftülük memuru yakalandı

Adana'da, yaklaşık 10 bin kişiye asılsız korona mesajı atan Çukurova İlçe Müftülüğü'nde görevli memur A.T., 'halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak' suçundan tutuklandı.

DHA | 19.03.2020 - 10:22..
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Adana'da bir şahıs tarafından,  gazeteci ve vatandaşların cep telefonuna, 'Sayın K.K.A, daha önce yaptırmış olduğunuz tahlil sonuçlarında pozitif bulgulara ulaşılmıştır. Adana Şehir Hastanesi'nde 1. katta bulunan laboratuvarda Dr. S.D. Bey ile görüşmeniz gerekmektedir' mesajı geldi.

Bir süre sonra aynı numaradan, 'Az önce mesaj yanlış, özür dileriz' ifadelerinin yer aldığı bir başka mesaj daha iletildi.

VALİLİK ARAŞTIRMA BAŞLATTI

Adana Valiliği, mesajlar üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda gönderilen mesajın asılsız olduğu tespit edildi. Mesajda belirtilen isimde bir doktorun da olmadığı bildirildi.

Asılsız korona mesajı atan müftülük memuru yakalandı ViDEO

AÇIĞA ALINMIŞTI

Konuyla ilgili olarak mesajı gönderdiği tespit edilen Çukurova İlçe Müftülüğü'nde görevli memur A.T. hakkında Çukurova Kaymakamlığı tarafından soruşturma açılıp, açığa alındı.

Asılsız korona mesajı atan müftülük memuru yakalandı

10 BİN KİŞİYE ASILSIZ KORONA MESAJI

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri, A.T.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin yaklaşık 10 bin kişiye asılsız koronavirüs mesajı attığı ve mesajda adı geçen K.K.A.'nın, yine aynı müftülükte çalıştığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen A.T., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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