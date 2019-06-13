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Aşiret düğününde maganda kurşunu: 1 kişi yaralandı

Kırıkkale'de 16 yaşındaki E.K, düğünde magandanın açtığı ateş sonucu başına isabet eden kurşunla yaralandı.

DHA | 13.06.2019 - 05:49..
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Kırıkkale’nin Yuva Mahallesi'nde bir düğünde silahlarla havaya ateş açıldı. Ateş açılması sırasında bir kişi başından yaralandı.Aşiret düğününde maganda kurşunu: 1 kişi yaralandı

BAŞINDAN YARALANDI

Kalabalık bir mahalle düğününde havaya ateş açıldı. O sırada düğünde oynayan E.K, kanlar içinde yere yığıldı. E.K.’nin yanına koşan akrabaları, başından yaralandığını gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Aşiret düğününde maganda kurşunu: 1 kişi yaralandı

Sağlık ekipleri, maganda kurşunuyla ağır yaralanan E.K.’yi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.Aşiret düğününde maganda kurşunu: 1 kişi yaralandı

Aşiret düğününde maganda kurşunu: 1 kişi yaralandı VİDEO

YARALININ DURUMU KRİTİK

Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis, havaya ateş ettikleri öne sürülen şüpheli 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.Aşiret düğününde maganda kurşunu: 1 kişi yaralandı

OTOMOBİLDEN ATLAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Otomobille olay yerinden kaçan 2 şüphelinin M.Ç. ile H.Ç. olduğu tespit edildi. Ekipler, M.Ç. ve H.Ç.'nin kaçtığı aracı, Yuva Mahallesi Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi önünde durdurmaya çalıştı. Polisin dur ihtarına uymayan M.Ç, arabadan atlayarak kaçmaya başladı.

Aşiret düğününde maganda kurşunu: 1 kişi yaralandı

Aracın sürücüsü H.Ç. ise otomobili durdurarak polise teslim oldu. Olay yerinden kaçan M.Ç.’de yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

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