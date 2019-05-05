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Aşiret düğününde takılanlar dudak uçuklattı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 3 gün, 3 gece süren aşiret düğününde damada 200 bin lira, geline ise 1 kilo altın takıldı.

İHA | 05.05.2019 - 10:39..
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyü Çiçekli Mahallesi’nde Jirki aşiretine mensup Nurettin Aldemir’in oğlu Mustafa Aldemir’in düğünü, 3 gün 3 gece sürdü.

TÜRKÇE VE KÜRTÇE ŞARKILAR

Jirki, Gevdan, Mamhuran, Goyan aşiretlerinin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından gelen davetliler, gelin ve damadı takı yağmuruna tuttu. Köy meydanında asılan dev Türk bayrağı altında Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde 3 gün 3 gece halaylar çekilen düğünde 22 koyun kesildi, 1 ton pirinç tüketildi.

Aşiret düğününde takılanlar dudak uçuklattı

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJLARI

Damadın babası Nurettin Aldemir, oğlunun düğününe gelenlere teşekkür ederek, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi. Aldemir, "Oğlumun düğününe katılan tüm aşiret liderlerimize ve akrabalarımıza çok teşekkür ederim. Türkiye’nin her yerinden buraya geldiler, 3 gün düğünümüz sürdü. Çok mutluyuz. Herkesten Allah razı olsun." dedi.

Aşiret düğününde takılanlar dudak uçuklattı

YILLARDIR SÜREN AŞK

Damat Mustafa Aldemir ise "Yıllardır birbirimizi seviyorduk ve bunu taçlandırmak istedik. Çok şükür şimdi evlendik. Düğünümüze gelen gelmeyen herkese çok teşekkür ederim. Ay yıldızlı Türk bayrağımız altında bu güzel anı yaşadığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

Aşiret düğününde takılanlar dudak uçuklattı

200 BİN LİRA DAMADA, 1 KİLO ALTIN GELİNE TAKILDI

Jirki aşiretine mensup Aldemir ailesinin düğününde gelin ve damada takılan para ve altınlar ise dudak uçuklattı. Damada 200 bin lira, geline ise 1 kilo altının takıldığı düğünde, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekildi.

Aşiret düğününde takılanlar dudak uçuklattı

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