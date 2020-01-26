taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9428
Euro
6.554
Altın
1571.81
Borsa
122141.75
Gram Altın
300.359
Bitcoin
50641

Aşırı alkol alan genç Taksim Meydanı’nda yere yığıldı

Alkol komasına giren genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA | 26.01.2020 - 18:40..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bugün akşam üzeri Taksim Meydanı’nda alkol komasına giren genç yere yığıldı. Gencin yere yığıldığını gören vatandaşlar hemen yardıma koştu.

Genci ayağa kaldırmaya çalışan vatandaşlar başarılı olamayınca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

17 YAŞINDA

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genci ambulansa bindirilerek tedavisi yapılmak üzere Taksim İlk Yardım Hastanesine götürdü. Polis ekipleri ise alkol komasına girdiği ileri sürülen gencin kimliğini kontrol etti. 17 yaşında olduğu öğrenilen gencin tedavisi devam ediyor.

Aşırı alkol alan genç Taksim Meydanı’nda yere yığıldı -1

İlginizi Çekebilir
Van'da karla mücadele
Yürütülen karla mücadele çalışmasında, kar kütlelerinin çok olduğu ana yollarda, Rus yapımı kar toplama aracı 'Amkodor 37' kullanıldı.
Başını bidona sıkıştıran köpeği itfaiye kurtardı
Başını plastik bidona sıkıştıran ve bir türlü geri çıkaramayan köpeğin imdadına itfaiye yetişti.
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
Çocuklarının ölüm haberini alan anne, sinir krizi geçirdi.
19 yaşındaki şüpheli, annesini öldürüp intihar etti
İzmir'de annesini öldürdükten sonra aynı pompalı tüfekle intihar eden 19 yaşındaki gencin, psikolojik sorunları nedeniyle bir süre tedavi gördüğü, ikinci bir tedaviyi ise reddettiği ortaya çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İBB Başkanı İmamoğlu Tunceli'de

İBB Başkanı İmamoğlu Tunceli'de

698
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle buluştu

567
Cumhurbaşkanı Cezayir ziyareti öncesinde konuştu

Cumhurbaşkanı Cezayir ziyareti öncesinde konuştu

589
Çin'de yabani hayvan ticareti yasaklandı

Çin'de yabani hayvan ticareti yasaklandı

243
Elazığ depreminde ihmalin fotoğrafı

Elazığ depreminde ihmalin fotoğrafı

169
Suriyeli Mahmud kurtardığı depremzede ile buluştu

Suriyeli Mahmud kurtardığı depremzede ile buluştu

294
Arap ülkeleri Elazığ depreminden sonra sessiz kaldı

Arap ülkeleri Elazığ depreminden sonra sessiz kaldı

306
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir