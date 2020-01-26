Aşırı alkol alan genç Taksim Meydanı’nda yere yığıldı

Bugün akşam üzeri Taksim Meydanı’nda alkol komasına giren genç yere yığıldı. Gencin yere yığıldığını gören vatandaşlar hemen yardıma koştu.

Genci ayağa kaldırmaya çalışan vatandaşlar başarılı olamayınca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

17 YAŞINDA

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genci ambulansa bindirilerek tedavisi yapılmak üzere Taksim İlk Yardım Hastanesine götürdü. Polis ekipleri ise alkol komasına girdiği ileri sürülen gencin kimliğini kontrol etti. 17 yaşında olduğu öğrenilen gencin tedavisi devam ediyor.



