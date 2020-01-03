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Aşırı alkolden ölen diş hekiminin arkadaşı konuştu

Denizli'de yılbaşı kutlaması sırasında alkol komasına girince hayatını kaybeden diş hekiminin harita mühendisi arkadaşı o gece uyuşturucu kullandıklarını anlattı.

DHA | 03.01.2020 - 15:38..
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde harita mühendisi Berkay T. (30), yeni yıl kutlaması için 3'ü kız, 11 arkadaşını evine davet etti.

Grup, gece boyu eğlenip, alkol aldı.

Sabah ise 26 yaşındaki diş hekimi Betül Karaayvaz, plastik cerrah Süleyman Ali Y. ve diş hekimi Ruşen Kaan Y.'nin hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Aşırı alkolden ölen diş hekiminin arkadaşı konuştu

DİŞ HEKİMİ ÖLDÜ

Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Betül Karaayvaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bilinçleri kapalı olan Süleyman Ali Y. ve Kaan Y. ise ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaayvaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Karaayvaz, dün kentte gözyaşları içinde toprağa verilirken, soruşturmayı sürdüren polis, ilk olarak gençlerin alkolle birlikte enerji içeceği içtiklerini tespit etti.

Aşırı alkolden ölen diş hekiminin arkadaşı konuştu

HER ŞEYDEN NUMUNE ALINDI

Polis evde yaptığı araştırmada, uyuşturucu ve sahte alkole dair bir delil bulamadı. Her türlü ihtimal değerlendirilerek, partide yenilip içilen tüm ürünlerden incelemek üzere numune alındı.

HARİTA MÜHENDİSİ UYUŞTURUCU GETİRDİ

Olayın ardından evde bulunan gençlerden Nurullah Tan, polise ifade verdi. Eve uyuşturucu getirdiğini, bunu kullandıklarını anlatan Tan, Betül Karaayvaz'ın yatıp uyuduğunu, tekrar kalkıp, ikinci kez uyuşturucu kullandığını öne sürdü.

Aşırı alkolden ölen diş hekiminin arkadaşı konuştu

O GECEYİ TEK TEK ANLATTI

Nurullah Tan, "31 Aralık gecesi arkadaşlarım beni arayarak; parti yapacaklarını söyleyip, çağırdılar. Partiye giderken, yanımda Karşıyaka Mahallesi'nden tanımadığım birinden kullanmak için kokain almak istedim. 100 TL karşılığında uyuşturucu aldım. Ancak aldığım uyuşturucunun kokain değil, eroin olduğunu olaydan sonra poliste yaptığım teşhiste öğrendim. Maddeyi aldıktan sonra partiye gittim. Ben eve gittiğimde, evdekilerin ev sahibi Berkay T.'nin kendi yaptığı el yapımı rakıyı içtiklerini, ardından da viski içmeye başladıklarını öğrendim. Ben de alkol almaya başladım. Ardından mutfağa geçtim. Aldığım uyuşturucu maddeyi, satan kişinin tarif ettiği şekilde ezerek, toz haline getirip, burnuma çektim. Benim dışımda Ergün D., Burcu Ç., Veli T., Berkay T., Süleyman Ali Y. Özgür Deniz A., Ruşen Kaan Y. ve Betül Karaayvaz da uyuşturucu kullandı. Daha sonra çıkıp, arkadaşım Dilan Y.'yi almaya gittim. Birlikte eve geri döndük. Celal Emre K. ve Dilan Y. uyuşturucuyu kullanmadı. Saat 04.00 sıralarında uykum geldiği için yatmaya gittim. Bu sırada Berkay T., evde temizlik yapıyordu. Sabah uyandığımda, Berkay T., Betül Karaayvaz, Süleyman Ali Y. ve Ruşen Kaan Y.'yi uyandıramadıklarını söyledi. Berkay T., yatmadan önce Betül Karaayvaz ve arkadaşlarının kalan maddeyi de kullandıklarını söyledi. Betül Karaayvaz'ın ağzında sakız gibi bir şey vardı. Ağzını açıp, nefes almasını sağlamaya çalıştım. 112'yi arayıp, yardım istedik. Acil sağlık ekipleri eve geldi ancak Betül'ün öldüğünü öğrendik." dedi.

Aşırı alkolden ölen diş hekiminin arkadaşı konuştu

KESİN ÖLÜM NEDENİ RAPORLA ORTAYA ÇIKACAK

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Nurullah Tan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ölen Betül Karaayvaz ile komaya giren Süleyman Ali Y. ve Ruşen Kaan Y. ile partide bulunan toplam 11 kişinin kan ve idrar örnekleri alındı. Örnekler, detaylı inceleme için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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