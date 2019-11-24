Aşırı gürültülü asker uğurlamalarına şikayetler artıyor

WhatsApp hattımıza gönderilen ve İstanbul'un Levent semtine ait görüntülerde, asker uğurlaması yapan bir grup, gönüllerince eğlenirken, etraftaki sokak sakinlerinin rahatsız olacağını umursamadan yüksek sesli müzikle dans ediyor.

Levent'te aşırı gürültülü asker uğurlaması rahatsız etti

ASKER UĞURLAMASINA EVET, AŞIRILIĞA HAYIR

Ülkemizde askerlik çağına gelen her genç gibi biz de erkek editörler olarak, vatani görevimizi yerine getirme yolunda ailelerimizce uğurlandık. Ancak ne ne yüksek sesli müzikle insanlarımıza rahatsızlık verdik, ne de araçlarla drift atarak sokaklarda terör estirdik. Edebimizle, hayır dualar alarak kışlamızın yolunu tuttuk.

Gençlerimizi askere uğurlarken, başkalarının beddualarını almalarına sebep olmayalım, daha duyarlı olalım.