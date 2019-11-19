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Aşırı hız ve kural ihlalleri can yakmaya devam ediyor

Yurt genelinde kasım ayında yaşanan trafik kazaları, MOBESE kameralarına yansıdı.

İHA | 19.11.2019 - 16:20..
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Aşırı hız ve kural ihlalleri can yakmaya devam ediyor

Yine aşırı hız ve dikkatsizlik kazaları beraberinde getirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yurt genelinde kasım ayında gerçekleşen ve MOBESE kameraları tarafından görüntülenen kazaların bir bölümünü paylaştı.

Sadece bir bölüm olmasına rağmen görüntüler dehşete düşürdü.

Yurt genelinde kasım ayında meydana gelen trafik kazaları

4 İLDE İNANILMAZ KAZALAR

Kars'ta kamyonetin çarptığı tanker devrilirken, Kütahya'da taksi aniden yola çıkan traktörü hurdaya çevirdi.

MOBESE kameraları, Muş'ta hafriyat kamyonunun önüne aldığı otomobili metrelerce sürüklemesini de anbean kaydetti.

Burdur'da ise sürücü durduramadığı tır ile ışıklarda bekleyen araçları biçti.

Kazalarda çok sayıda yaralanma olurken, hayatını kaybeden kimsenin olmadığı da belirtildi.

Aşırı hız ve kural ihlalleri can yakmaya devam ediyor

Aşırı hız ve kural ihlalleri can yakmaya devam ediyor

Aşırı hız ve kural ihlalleri can yakmaya devam ediyor

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