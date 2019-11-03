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Aşırı sağcı grup, Alman vekil Cem Özdemir'i tehdit etti

Yeşiller Partisinin Türk kökenli milletvekili Cem Özdemir ile Federal Meclis Başkan Vekili Claudia Roth, aşırı sağcılardan ölüm tehdidi içeren elektronik postalar aldı.

AA | 03.11.2019 - 04:28..
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Aşırı sağcı grup, Alman vekil Cem Özdemir'i tehdit etti

Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelerdeki haberlere göre, Özdemir ve Roth, ekim ayı sonunda, altında aşırı sağcı Nükleer Silah Birliği (Atomwaffen Division Deutschland) adlı grubun imzası bulunan ve ölümle tehdit edildikleri elektronik postalar aldı.

CEM ÖZDEMİR, LİSTENİN İLK SIRASINDA

Özdemir'e gönderilen elektronik postada, "Şu sıralarda sizi nasıl ve ne zaman öldüreceğimizi planlıyoruz. Bir sonraki kamuya açık etkinlikte mi? veya biz sizi ikamet ettiğiniz yerde mi yakalarız?" ifadesi kullanıldı, Özdemir'in listenin ilk sırasında olduğu belirtildi.

Roth'a ulaşan elektronik postada ise ölüm listesinin ikinci sırasında olduğu ifade edildi.

Özdemir'in elektronik postayı Federal Polis ve Federal Kriminal Dairesine ilettiği bildirildi.

Aşırı sağcı grup, Alman vekil Cem Özdemir'i tehdit etti

ROTH: "BU TEHDİT SİVİL TOPLUMA"

Claudia Roth da yaptığı açıklamada, "Tehdit bu kez Cem'e ve bana yönelik olabilir ancak bu tehdit, yerel siyasetçilere ve sivil topluma, Yahudilere ve Müslümanlara, sanatçılara ve göçmen kökenlilere karşı yapılan yıldırma girişimleri arasında yer alıyor." dedi.

Aşırı sağcı grup, Alman vekil Cem Özdemir'i tehdit etti

ABD KÖKENLİ "NÜKLEER SİLAH BİRLİĞİ"

Nükleer Silah Birliğinin ABD'de aşırı sağcı bir grup olduğu belirtildi. Alman hükümetinin, geçen yıl Sol Parti'nin bu gruba ilişkin soru önergesine verdiği cevapta, "Nükleer Silah Birliğinin bir terör örgütü olduğuna ilişkin emare bulunmadığı" ifade edilmişti.

Aşırı sağcı grup, Alman vekil Cem Özdemir'i tehdit etti

AŞIRI SAĞCILAR BİR VALİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Mike Mohring de geçen ay aşırı sağcılardan ölüm tehdidi aldığını açıklamıştı.

Hessen eyaletinde 5 ay önce Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke evinin bahçesinde aşırı sağcı bir kişi tarafından öldürülmüştü.

Almanya'da Nasyonal Sosyalist Yeraltı terör örgütü davasındaki müdahil avukatlardan Seda Başay Yıldız'ın da aşırı sağcılardan ölüm tehditleri aldığı biliniyor.

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