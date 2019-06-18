Aşırı sağcı grupla Antifa üyelerinin kasklı kavgası

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Sayıştay: İBB'den STK'lara yardıma dair değerlendirme yok

Sayıştay: "Sayıştay raporlarında, iddia edildiği gibi, İBB tarafından bazı sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin her hangi bir değerlendirme bulunmamaktadır."