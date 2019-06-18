Aşırı sağcı grupla Antifa üyelerinin kasklı kavgası

Amerika'da aşırı sağcılar ve militan anti-faşist gruplarının birleşimi olarak bir araya gelen Antifa grubu arasında kavga çıktı.
ANTİFA ÜYELERİNE KASKLI SALDIRI
Aşırı sağcı Kanadalı bir genç, Antifa'nın düzenlediği etkinliğe geldi ve orada bulunanlara saldırdı.
ÇEVREDEKİLER AYIRDI
Aşırı sağcı genç, elinde bulunan kaskla Antifa grubu üyelerine tek tek saldırarak ortalığı birbirine kattı.
Çevrede bulunanlar ise kavganın büyümesini önlemek için araya girdi. Genç, etkinlikten hemen dışarı çıkarıldı.
Antifa mensuplarını kaskla döven Kanadalı VİDEO