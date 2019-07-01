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Aşırı sıcak arıları telef etti

Aydın’da yaklaşık bir haftadır mevsim normalleri üzerinde devam eden sıcaklar nedeniyle, arılar telef olmaya başladı.

İHA | 01.07.2019 - 10:47..
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Aydın'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, hayvanları da etkilemeye başladı.

"KOLONİLER HALİNDE ÇATLAMAYA BAŞLADI"

Arıların aşırı sıcaklar nedeniyle telef olmaya başladığını belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, "Aşırı sıcaklar, arı kovanlarında gerekli tedbir alınmaması ve arıların uygun bölgelerde konaklatılmaması nedeniyle, son günlerde bazı yerlerde arılar sıcağa dayanamayarak çatlamaya başladı. Bazı üreticilerimizin kovanlarında arılar koloniler halinde çatlamaya başlamış. Bunun önüne geçilmesi için kovanların güneş ışınlarını yansıtmasını sağlayacak şekilde badana yapılmasını ve kovan içi boşlukların arttırılmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

Aşırı sıcak arıları telef etti

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