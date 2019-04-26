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Aşırı yüklü kamyonda ölümle burun buruna yolculuk

Ataşehir’de kamyonun kasasında metrelerce yükseklikteki yükün üzerinde yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağza getirdi.

İHA | 26.04.2019 - 09:32..
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Birkaç çocuk, kamyonun kasasına metrelerce yükseklikte dizilmiş yüklerin üzerinde yolculuk ettirildi.

Adeta balık istifiyle dizilmiş yüklerin şans eseri yola devrilmemesi olası bir faciayı önledi.

YÜKLER ÜZERİNDE ÖLÜMÜNE YOLCULUK

Ataşehir'de kaydedilen görüntülerde, sorumsuz sürücü, çocukları metrelerce yükün üzerinde yolculuk ettirerek hem çocukların hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

Aşırı yüklü kamyonun tepesinde tehlikeli yolculuk


Aşırı yüklü kamyonda ölümle burun buruna yolculuk

ÇOCUKLARIN ZOR ANLARI KAMERADA

Kamyon kasasında yapılan ölümüne yolculuk anları yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde kamyon kasasındaki metlerce yüksekliğin tepesinde duran çocuklar tehlikeli bir biçimde seyahat ediyor.

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