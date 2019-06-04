Asırların deviremediği çınarı ateşe verdiler

Denizli'nin Çal ilçesi Dağmarmara Mahallesi’nde bulunan asırlık bir çınar ağacı kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.

Ağacın iç kısmını yakan kişiler olayın ardından kaçarak izlerini kaybettirirken, bölgenin simgelerinden biri olan asırlık çınar ağacından dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi.

ASIRLIK AĞAÇ YANMAKTAN KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ve ağacın oyuğundaki alevlere müdahale eden ekipler yangını kısa sürede söndürmeyi başardı.

Ağaç itfaiye ekiplerinin zamanında ve hızlı müdahalesi ile küle dönmekten son anda kurtarıldı. 300 yaşındaki büyük olduğu tahmin edilen ağacı kimin yakmak istediği belirsizliğini korurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.





