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Asırların deviremediği çınarı ateşe verdiler

Denizli’nin Çal ilçesinde 300 yaşından büyük olduğu tahmin edilen çınar ağacı gövdesindeki oyuktan ateşle tutuşturularak yakılmak istendi. Asırlık ağaç itfaiyenin müdahalesiyle kül olmaktan kurtarıldı

İHA | 04.06.2019 - 22:58..
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Denizli'nin Çal ilçesi Dağmarmara Mahallesi’nde bulunan asırlık bir çınar ağacı kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.Asırların deviremediği çınarı ateşe verdiler

Ağacın iç kısmını yakan kişiler olayın ardından kaçarak izlerini kaybettirirken, bölgenin simgelerinden biri olan asırlık çınar ağacından dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi.Asırların deviremediği çınarı ateşe verdiler

ASIRLIK AĞAÇ YANMAKTAN KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ve ağacın oyuğundaki alevlere müdahale eden ekipler yangını kısa sürede söndürmeyi başardı.Asırların deviremediği çınarı ateşe verdiler

Ağaç itfaiye ekiplerinin zamanında ve hızlı müdahalesi ile küle dönmekten son anda kurtarıldı. 300 yaşındaki büyük olduğu tahmin edilen ağacı kimin yakmak istediği belirsizliğini korurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Asırların deviremediği çınarı ateşe verdiler

Asırların deviremediği çınarı ateşe verdiler

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