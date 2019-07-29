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Asırlık beşikte 4 kuşak yetişti

Yaklaşık bir asır önce usta ellerde şekillenen ceviz ağacından beşik, gelişen teknolojiye karşın 4 kuşaktır kullanılmaya devam ediyor. Beşiği Muşlu ailenin dışında komşuları da kullanıyor.

DHA | 29.07.2019 - 10:04..
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Muş’un Kale Mahallesi’nde oturan Aydın Ailesi'nin 4 kuşaktır içinde ninnilerle büyüdüğü beşik, hala sağlamlığını koruyor.

KOMŞULARI DA KULLANIYOR

Yaklaşık bir asır önce ceviz ağacından birbirine geçmeli olarak yapılan beşik, Aydın Ailesi'nin yanı sıra komşuları tarafından da kullanılıyor. Desenleriyle de hayran bırakan asırlık beşikte yeni doğan çocuğunu büyüten Kale Mahallesi Muhtarı Murat Aydın (34), aynı beşikte kendisinin yanı sıra babası ve dedesinin yattığını söyledi.

Asırlık beşikte 4 kuşak yetişti

4 KUŞAKTIR KULLANILIYOR

Aydın, “Bu kullandığımız beşik, ceviz ağacından yapılmış. Dedem, babam, biz ve şu anda bizim çocuklarımız. Dört kuşaktır biz bu beşiği kullanıyoruz. Bundan sonraki kuşaklara da taşıyacağız." dedi.

NİNNİLERLE BÜYÜTÜLDÜLER

Beşiğin, mahallede yeni doğan bebekler için de istendiğini ifade eden Murat Aydın, "Beşiğin bizde maddi değeri olmasa da manevi ve kültürel değeri çok yüksektir. Özellikle manevi değeri yüksek olan bu beşiğimiz, bir tarih açısından önemlidir. Dedemizin, babamızın kaldığı bir beşiktir. Kendim dahil, bu beşik içerisinde ninniler söylenilerek büyütüldüm. Mahallemizde yeni doğan bir bebek olduğu zaman, bu beşiği bizlerden istiyorlar. Biz beşiğimizi onlara da veriyoruz. Çocuklarını bu beşik içerisinde büyütüyorlar." diye konuştu.

Asırlık beşikte 4 kuşak yetişti

KANSEROJEN MADDE İÇERMİYOR

Beşiğin herhangi bir kanserojen madde üretmediğini belirten Aydın, "Beşiğimizin şöyle bir özelliği var; herhangi bir kanserojen madde içermeden, çivi ve katkı maddesi kullanılmadan tamamen ceviz ağacından yapılmıştır. Sağlık açısından da önemi büyüktür. Günümüzde lüks beşiklerde var ama biz o beşikleri tercih etmiyoruz. Atamızdan kalan bu asırlık beşiği tercih ediyoruz. Bu beşiğin bizdeki yeri ve önemi çok büyük." diye konuştu.

Asırlık beşikte 4 kuşak yetişti

KULLANMAYA DEVAM EDECEKLER

Murat Aydın’ın babası Nesri Aydın (70) ise "Babam da ben de oğlum da bu beşikte büyüdü. Şimdi ise torunum beşikte. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Kullanım açısından bu beşiği çok seviyoruz. Onu terk etmiyoruz. Beşiği kullanmaya da devam edeceğiz." dedi.

Asırlık beşikte 4 kuşak yetişti

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