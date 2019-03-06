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Asırlık camide restorasyon başladı

Ordu’nun Gülyalı ilçesi Kestane Mahallesi’nde bulunan tarihi ‘Merkez Camisi’nde restorasyon çalışmaları hız kazandı.

İHA | 06.03.2019 - 14:02..
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1890-1900 yıllarında Gülyalı ilçesi Kestane Mahallesi’nde kesme taştan iki katlı olarak yapımı gerçekleştirilen ‘Merkez Camisi’nde restorasyon çalışmalarına başlandı. Çalışmalar kapsamında tarihi caminin iç ve dış kısımlarında orijinaline uygun olarak onarım yapılacak.

Proje doğrultusunda sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Büyükşehir Belediyesi olarak mümkün olduğunca ilimizde bulunan tarihi çeşme, köprü, cami gibi eserleri onararak geleceğe kazandırmaya gayret ettiklerini söyledi.

ÇATLAKLAR ONARILACAK

Gülyalı ilçesi Kestane Mahallesi’nde bulunan ve 1890-1900 yıllarında yapımı gerçekleştirilen ‘Merkez Camisi’nde restorasyon çalışmalarına başladıklarını kaydeden Tekintaş, “Caminin betonarme minaresinde bozulan sıvalar yenilenerek minarenin kaidesi tarihi camiye uygun olarak taş kaplama yapılacak. Tüm cephelerinde mazgal şeklinde toplam 18 adet pencere bulunan caminin duvarlarında ortaya çıkan çatlaklar onarılarak derzler yenilenecek.” dedi.

Ordu'da tarihi cami restore ediliyor İZLE

SON OLARAK ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILACAK

Çevre düzenlenmelerinin ardından restorasyon çalışmalarının tamamlanacağını belirten Başkan Tekintaş, “Ahşap minbere sahip olan caminin giriş kısmında bulunan son cemaat bölümünde betonarme olarak yapılmış olan asma kat yıkılarak giriş kısmındaki kemerlerin orijinal görünümüne dönmesi sağlanacak. İç kısmında betonarme yapılan mahfil kat sökülerek aslına uygun olarak ahşap mahfil kat yapılacak. Çevre düzenlemeleri ile birlikte Merkez Camisinde şadırvanında yenilenmesiyle restorasyon çalışmaları tamamlanacak.” diye konuştu.

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