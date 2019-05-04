Asırlık değil, onlarca asırlık şirketler

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Şirket kavramı, modern zamanların bir buluşu gibi görünse de dünya üzerinde, çok eski zamanlara kadar uzanan kimi şirket örnekleri de var. Bunların bazıları, aynı ailelerin elinde nesiller boyunca günümüze kadar ulaşmışlar.

KONGO GUMİ 578’DE KURULMUŞTU

Dünyada, asırları geride bırakma anlamında eski olan şirketlerin yarıya yakını, M.S. 1000 yılının başlarından bugüne kadar ulaşabilmişken, beş altı tanesi ise 10 ve 14 asrı geride bırakmış durumda. Eski, çok eski şirketlerin önemli bir bölümü hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor. Eski şirketlerin bir diğer özelliği de büyük bir kısmının Japonya’da bulunması. Toplam 41 ülkede 5 bin 500 civarında şirketin, 200 yaşından büyük olduğu biliniyor.

Dünyanın en eski şirketine gelince… O şirket, artık faal değil. Ancak, iflas ettiği 2006 yılında tam 1.428 yılı geride bırakmıştı. Japonya Osaka merkezli inşaat firması Kongo Gumi, 578 yılında, Budist tapınakları yapmak üzere kurulmuştu. Shitenjoi Tapınağı'nın inşaatıyla faaliyetine başlayan Kongo Gumi, aynı ailenin elinde 40 nesil boyunca inşaat sektöründe yer aldı. Sürekli Budist tapınaklar inşa eden aile, bu alanda ülkede tam bir tröst oldu. Asırlar boyunca “dünyanın en eski şirketi” unvanını koruyan Kongo Gumi, kendisini takip eden en yakın şirketlerin bu süreye yetişememesi halinde – 125 seneye ihtiyaç var - bu unvanını epeyce bir süre daha koruyacak gibi görünüyor. Kelimenin tam anlamıyla “tarihi şirket”, 2000’li yılların başında finansal darboğaza girdi, 2006 yılında da iflas etti.

AVUSTURYA’DA 1.220 YAŞINDAKİ PUP

Kongo Gumi’nin arkasından gelen ikinci en eski şirket ise yine Japonya’da 1.314 yıllık otel şirketi. Nishiyama Onsen Keiunkan isimli kaplıca oteli, M.S. 705 yılında kurulmuş. Yüzlerce yıl aynı ailenin elinde olan otel, halen yaşayan en eski şirket. Akashi Dağları eteğindeki otel, tam 52 nesli geride bırakmış. Onun arkasından ise 718’de kurulan bir başka Japon oteli Hoshi var. Bir sonraki en eski şirket ise 1.220 yaşındaki Stiftskeller St. Peter Pup. Avusturya’daki bu pup, dünyada, en uzun süredir faal olan restoran.

TÜRKİYE’NİN EN ESKİSİ HACI BEKİR LOKUMLARI

Mazisinde asırları geride bırakan diğer bazı kuruluşlar ise şöyle sıralanıyor: Almanya “Staffelter Hof” 862’de kurulan şarap imalathanesi, İngiltere “The Bingley Arms” 953’te kurulan pup, Fransa “Chateau de Goulaine” 1000’de kurulan şarap fabrikası, İtalya “Marinelli Bell Foundry” 1339’da kurulan çan imalathanesi. Türkiye’de ise 1777 yılında kurulan Hacı Bekir Lokumları, ülkenin en eski şirketi unvanına sahip. Kebapçı İskender, Vefa Bozacısı, Kuru Kahveci Mehmet Efendi, Hacı Şakir Hacı Bekir’i takip eden diğer şirketler.