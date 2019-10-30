Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski erkek arkadaşının asitli saldırısı ile yüzü yanan Berfin Özek, 17 Haziran'dan itibaren 3 ay içerisinde üç ameliyat geçirdi.

Yaşadığı korkunç saldırı sonrası dört ay boyunca hastanede tedavi gören Berfin'in, Sağlık Bakanlığı'nın 400 bin TL tutarındaki ameliyat masraflarını üstlenmesi sonrası Muğla'da özel bir hastanede Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf tarafından ilk ameliyat süreci tamamladı.

İKİ BURUN DELİĞİ İYİLEŞME SÜRECİNE GİRDİ

İyileşme süreci devam eden Berfin'in saldırıda ağır hasar gören iki burun deliği, iyileşme sürecine girdi. Eskisine göre yüzündeki yanık izlerinde azalma görülen Berfin'in umudunu kaybetmeden çaba göstermesi, iyileşme sürecini de hızlandırıyor.

Asitli saldırıya uğrayan Berfin, biraz olsun gülüyor VİDEO



GÜLÜMSEMESİNİ GÖREBİLİYOR

Olay sonrasında yaşadığı ağır travmadan kurtulduğu gözlenen Berfin, gitar çalmak için kursa gidiyor, kitap okuyor, günlük tutuyor ve evde yemek yaparak zamanını kendini geliştirebileceği şekilde kullanmaya gayret ediyor. Yüzüne atılan asidin kendisine cehennem azabı yaşattığını ifade eden 19 yaşındaki genç kız, artık aynaya baktığında gülümseyişini görebildiğini ve mutlu olduğunu söyledi.

HEMŞİRE OLMAKTAN VAZGEÇTİ

Berfin Özek, zor bir ameliyat süreci geçirdiğini ve bu süreçte kendisine kızı gibi davranan doktoru Mehmet Mutaf'ı çok özlediğini söyledi. Saldırıyı yaşamadan önce sınava hazırlanırken hemşire olmayı hayal ettiğini belirten Berfin Özek, aylarca hastanede kaldığı ve hemşirelerin neler yaşadığını, başka insanların acılarına nasıl katlandıklarını, ne zorluklara göğüs gerdiklerini ve kendisinde acıma duygusu fazla olduğu için hemşirelik hayalinden vazgeçtiğini dile getirdi.

"HAKKIM HARAM OLSUN"

Arkadaşlık yapma isteğini reddettiği için asitli saldırıyı gerçekleştiren Ozan Ç.'ye "Hakkım haram olsun." diyerek duygularını dile getiren Berfin Özek, şöyle konuştu:

"Müebbet hapis cezası alsa bile, benim çektiğim acıları çekemez. Oradan nasıl görünüyor bilmiyoruz ama ailem ve ben o kadar yıprandık ki. Ben öyle acılar çektim ki, iki gözüm görmüyordu, beni tuvalete annem ve babam götürüyordu. Çok şükür şimdi bir gözüm görüyor. İlk zamanlar çok umutsuzluğa kapıldık. Ameliyat için istenilen rakam iyice umudumuzu kırdı, evimizden başka satacak bir şeyimiz yoktu. Satsak bile ameliyat masraflarını ödeyemeyecektik."





"ESKİYE NAZARAN GÜZELLEŞTİM"

Yaşadığı tüm acılara rağmen umudunu ve hayata olan sevecenliğini kaybetmeyen Berfin Özerk, artık aynaya bakabildiğini ve güldüğünü hissedebildiği için mutlu olduğunu ifade etti. Özek, "Eskiye nazaran güzelleştim. Güldüğümü görünce mutlu oluyorum." şeklinde konuştu.

YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

15 Ocak 2019’da İskenderun’a bağlı Buluttepe Mahallesi 390. Sokak’ta dershaneden çıkıp evine doğru giden Berfin Özek’in yolu, iddiaya göre bir süre arkadaşlık yaptığı Ozan Ç. tarafından kesildi. Yeniden arkadaş olma isteği reddedilen Ozan Ç., genç kızın yüzüne asit atıp kaçtı. Yaralanan Berfin Özek, çağrılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Berfin Özek’e asitli saldırıyı gerçekleştiren Ozan Ç. tutuklandı ve yargılanma süreci devam ediyor.