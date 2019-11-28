Asker eğlencesi, maganda kurşunu ile kana bulandı

Osmanlı Mahallesi'nde muhtar Süleyman Gazan'ın evinin önünde asker eğlencesi düzenlendi.

SEKEN KURŞUN KUHTARIN OĞLUNA İSABET ETTİ

Asker eğlencesinde havaya ateş edildiği sırada seken kurşunlardan biri muhtarın oğlu Aşkın Gazan'ın (28) kalbine isabet etti.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Gazan, ailesi tarafından kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde çalışma yaparak şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.