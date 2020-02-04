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Asker eğlencesi yapan magandalar kamerada

Ümraniye’de bir grup şahıs, asker uğurlaması yapmak için trafiğin aktığı yolu araçlarıyla kapattı. Yol ortasında yüksek sesle müzik dinleyip dans eden şahıslar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA | 04.02.2020 - 10:09..
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İstanbul Ümraniye’de asker uğurlaması için bir araya gelen grup, araçlarıyla yolu kapattı.

ONLARCA SÜRÜCÜ KUYRUKTA BEKLEDİ

Trafiğin akışını engelleyen grup, yüksek sesle müzikler dinledi, yol ortasında dans etti. Yolda otobüs ve otomobilleriyle bekleyen çok sayıda sürücü, yolun açılması için kornaya bastı.

Ümraniye’de asker eğlencesi yapan magandalar İZLE

CEP TELEFONU KAMERASI ANBEAN KAYDETTİ

Yolu kapatan grup, kendilerini bekleyen vatandaşlara aldırmadan eğlenmeye devam etti. Asker eğlencesi yapmak isteyen grubun yolu kapattığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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