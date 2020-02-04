Asker eğlencesi yapan magandalar kamerada

İstanbul Ümraniye’de asker uğurlaması için bir araya gelen grup, araçlarıyla yolu kapattı.
ONLARCA SÜRÜCÜ KUYRUKTA BEKLEDİ
Trafiğin akışını engelleyen grup, yüksek sesle müzikler dinledi, yol ortasında dans etti. Yolda otobüs ve otomobilleriyle bekleyen çok sayıda sürücü, yolun açılması için kornaya bastı.
Ümraniye’de asker eğlencesi yapan magandalar İZLE
CEP TELEFONU KAMERASI ANBEAN KAYDETTİ
Yolu kapatan grup, kendilerini bekleyen vatandaşlara aldırmadan eğlenmeye devam etti. Asker eğlencesi yapmak isteyen grubun yolu kapattığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.