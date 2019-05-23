Asker kaçaklarına iş yok

Seçimlerden son uzun bir süre meclis gündemini meşgul eden yeni askerlik sistemi onaylandı.

Onaylanan yasa teklifi içerisinde çok ince detayları barındırıyor. Bunlardan biri de yoklama kaçaklarıyla ilgili.

Son açıklanan rakamlarda asker kaçaklarının sayısını. 1 milyon bandında olduğu belirtiliyordu

YOKLAMA KAÇAKLARI İŞE ALINMAYACAK

TBMM Başkanlığı'na sunulan yasa teklifinin 41. maddesine göre, yoklama kaçakları ve bakayalar kamu veya özel sektörde işe alınamayacaklar.

Bunları kamu veya özel sektörde işe alanlar hakkında askerlik şubelerince suç duyurusunda bulunulacak.

Erteleme süreleri dolduğu halde öğrenimini tamamlamayanların okullardaki kayıtları, askerlik hizmetini yerine getirene kadar dondurulacak. Bu süre içinde okula kayıt parası veya harç ödenmeyecek.

PARA CEZASI

Yoklama kaçakları ve bakayalar, kaçak kaldıkları her gün için 10 lira para cezasına çarptırılacak. Kendiliğinden askere gidenlere günlük 5 lira ceza uygulanacak.