Asker koğuşundaki görüntüye soruşturma

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, askeri koğuşta çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videoyla ilgili sorumlular hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin başlatıldığı açıklandı.

Bakanlığın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada; sosyal medyada paylaşılan videonun, Mart 2018'de, Kars'taki bir birliğin, koğuşunda çekildiğinin tespit edildiği bildirildi.

KARS'TAKİ BİRLİKTE YAŞANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sosyal medyada paylaşılan ve bir asker koğuşunda çekildiği anlaşılan videodaki olayın, Mart 2018’de Kars’ta bulunan bir birliğimizde meydana geldiği tespit edilmiş olup, sorumlular hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatılmıştır.”