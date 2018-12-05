taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4299
Euro
6.154
Altın
1234.4
Borsa
92973.2
Gram Altın
215.9

Asker koğuşundaki görüntüye soruşturma

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, asker koğuşunda çekilen video ile ilgili açıklama geldi.

İHA | 05.12.2018 - 09:52..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, askeri koğuşta çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videoyla ilgili sorumlular hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin başlatıldığı açıklandı.

Bakanlığın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada; sosyal medyada paylaşılan videonun, Mart 2018'de, Kars'taki bir birliğin, koğuşunda çekildiğinin tespit edildiği bildirildi.

KARS'TAKİ BİRLİKTE YAŞANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sosyal medyada paylaşılan ve bir asker koğuşunda çekildiği anlaşılan videodaki olayın, Mart 2018’de Kars’ta bulunan bir birliğimizde meydana geldiği tespit edilmiş olup, sorumlular hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatılmıştır.”

Asker koğuşundaki görüntüye soruşturma

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Theresa May'e Brexit oylaması öncesi ilk darbe

Theresa May'e Brexit oylaması öncesi ilk darbe

7
CHP'nin cezası onanan HDP'lilere üzüntüsü

CHP'nin cezası onanan HDP'lilere üzüntüsü

63
Berkay Şahin ikinci kez baba oluyor

Berkay Şahin ikinci kez baba oluyor

10
ABD'de Salmonella salgını yayılıyor

ABD'de Salmonella salgını yayılıyor

22
Balkondan atlayan kadını kurtaran polislere ödül

Balkondan atlayan kadını kurtaran polislere ödül

24
Alman Suudilere silah satmama sözünü tutmadı

Alman Suudilere silah satmama sözünü tutmadı

16
Suriye konulu dörtlü zirvenin ikincisi yapılacak

Suriye konulu dörtlü zirvenin ikincisi yapılacak

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir