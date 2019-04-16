Asker konvoyunda drift yapan maganda yakalandı

İstanbul Eyüpsultan'da bir grup genç, asker arkadaşlarını uğurlamak için Yağlıdere Parkı’nda toplanmıştı. Gruptan ayrılan bir otomobil sürücüsü, kavşakta bekleyen yolcu otobüsüne aldırış etmeden dakikalarca drift yaparak, trafiği kapatmıştı.

MAGANDA YAKALANDI

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, çalışma başlattı. Aracın bulunmasının ardından sürücünü de belirleyen ekipler, Tolga D.’yi kıskıvrak yakaladı.

7 BİN 710 LİRA CEZA

Şubeye götürülen magandaya burada “Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek el frenin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönün değiştirilmesi (drift) veya kendi etrafında döndürülmesi” maddesine 5 bin 10 lira, “tescilli aracı plakasız kullanmak” maddesinden bin 698 lira ve “mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması” maddesinden ise bin 2 lira olmak üzere toplamda 7 bin 710 lira idari para cezası kesildi.

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EHLİYETİNE VE ARACINA EL KONULDU

Ayrıca şahsın ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Şubede işlemleri tamamlanan sürücü, “Kara,deniz veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat , sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek” maddesinden adli işlem yapılmak üzere Eyüp ilçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi'ne teslim edildi.

EHLİYETİNİ GERİ ALMAK İÇİN PSİKOLOJİK MUAYENE OLACAK

Öte yandan sürücünün ehliyetini geri alması için “belgelerinin geri alma süresi (60 gün) dolduğunda, sürücü belgelerini teslim alabilmek için “psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığını” belgelemek zorunda kalacak.

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