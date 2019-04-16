taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8106
Euro
6.57155
Altın
1284.865
Borsa
95191.67
Gram Altın
239.943

Asker konvoyunda drift yapan maganda yakalandı

Eyüpsultan’da asker konvoyu yaparak caddeyi trafiğe kapatıp drift yapan maganda, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı.

İHA | 16.04.2019 - 09:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Eyüpsultan'da bir grup genç, asker arkadaşlarını uğurlamak için Yağlıdere Parkı’nda toplanmıştı. Gruptan ayrılan bir otomobil sürücüsü, kavşakta bekleyen yolcu otobüsüne aldırış etmeden dakikalarca drift yaparak, trafiği kapatmıştı.

MAGANDA YAKALANDI

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, çalışma başlattı.  Aracın bulunmasının ardından sürücünü de belirleyen ekipler, Tolga D.’yi kıskıvrak yakaladı.

7 BİN 710 LİRA CEZA

Şubeye götürülen magandaya burada “Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek el frenin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönün değiştirilmesi (drift) veya kendi etrafında döndürülmesi” maddesine 5 bin 10 lira, “tescilli aracı plakasız kullanmak” maddesinden bin 698 lira ve “mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması” maddesinden ise bin 2 lira olmak üzere toplamda 7 bin 710 lira idari para cezası kesildi.

Asker konvoyunda drift yapan maganda yakalandı ViDEO

EHLİYETİNE VE ARACINA EL KONULDU

Ayrıca şahsın ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Şubede işlemleri tamamlanan sürücü, “Kara,deniz veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat , sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek” maddesinden adli işlem yapılmak üzere Eyüp ilçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi'ne teslim edildi.

EHLİYETİNİ GERİ ALMAK İÇİN PSİKOLOJİK MUAYENE OLACAK

Öte yandan sürücünün ehliyetini geri alması için “belgelerinin geri alma süresi (60 gün) dolduğunda, sürücü belgelerini teslim alabilmek için “psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığını” belgelemek zorunda kalacak.

İstanbul’da asker konvoyunda drift terörü ViDEO

Asker konvoyunda drift yapan maganda yakalandı

Asker konvoyunda drift yapan maganda yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Notre Dame Katedrali'ndeki yangın, Macron'u derinden üzdü

Notre Dame Katedrali'ndeki yangın, Macron'u derinden üzdü

272
Kılıçdaroğlu: Umudunuzu koruyun

Kılıçdaroğlu: Umudunuzu koruyun

117
Macron yangının olduğu Notre Dame Katedrali'nde

Macron yangının olduğu Notre Dame Katedrali'nde

67
Maltepe'de oy sayımında sona yaklaşıldı

Maltepe'de oy sayımında sona yaklaşıldı

82
Yunanistan ABD'yle ilişkileri ileri taşıyor

Yunanistan ABD'yle ilişkileri ileri taşıyor

43
Dünyanın en zehirli yılanları Zagreb'de sergilendi

Dünyanın en zehirli yılanları Zagreb'de sergilendi

17
Şanlıurfa'da turizme Göbeklitepe dopingi

Şanlıurfa'da turizme Göbeklitepe dopingi

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir