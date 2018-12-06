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Asker uğurlama konvoyunda drift yapınca tutuklandı

Maltepe'de sahil yolunda asker uğurlama konvoyunda otomobiliyle drift yapan sürücü İlkan T. gözaltına alındı.

DHA | 06.12.2018 - 11:00..
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İlkan T.'nin, daha önce de motosikletini trafikte tek teker üzerinde kullandığı görüntüleri ise sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Asker uğurlama konvoyunda drift yapınca tutuklandı

ÖZEL EKİP KISA SÜREDE PLAKAYI TESPİT ETTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, geçen salı günü  asker uğurlama konvoyunda  otomobiliyle drift yapan sürücüyü yakalamak için özel ekip kurdu. Özel ekip, basına yansıyan görüntüleri ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri incelemesinin ardından, çevrede bulunan kameraları inceleyerek kısa sürede otomobilin plakasını tespit etti.

Asker uğurlama konvoyunda drift yapınca tutuklandı

BİN 2 LİRA CEZA, İKİ AY EHLİYETE EL KONMA

Sivil Trafik ekipleri tarafından adresi belirlenen sürücü, gözaltına alınarak Maltepe Küçükyalı Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. Şüpheli İlkan T., hakkında başlatılan 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçlaması nedeniyle ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. İlkan T.'ye 1002 lira trafik cezası kesilirken ehliyetine de 2 ay el konuldu.

Asker uğurlama konvoyunda drift yapınca tutuklandı

MOTOSİKLETİ DE "TEHLİKELİ" KULLANMIŞ

Öte yandan İlkan T.'nin, daha önceden tehlikeli bir şekilde motosikleti kullandığı görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. O görüntülerde İlkan T. motosikleti trafikte tek teker üzerinde kullanıyor.

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