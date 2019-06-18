Pendik'te drift magandaları kamerada

Pendik Kaynarca Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde asker uğurlamak için uzun bir araç konvoyu oluşturan şahıslar, ortalığı birbirine kattı.

Konvoydaki araçlardan biri, trafiğin yoğun olduğu yolda diğer araçlara aldırmadan yolu kapatıp drift yaptı.

Yolda drift yapan magandalar, diğer sürücülere aldırış etmedi. Uzun bir süre bu şekilde drift yapan şahıslar, ardından caddeden ayrıldı.

Trafikte yaşanan tehlikeli anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Asker uğurlamasında drift yapan magandalar