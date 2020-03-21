İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine gönderdiği yazıda vatandaşların toplu olarak katıldığı asker uğurlama törenlerinin koronavirüs salgın riskini artıracağı için, bu faaliyetlerin, geçici süreyle gerçekleşmesine izin verilmemesi için İl/ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarından gerekli kararların alınarak, vatandaşlara duyurulmasını istedi.

Asker uğurlamalarında koronavirüs uyarısını dinleyen yok

POLİS KENDİNİ KORUDU, VATANDAŞ YİNE BİLDİĞİNİ OKUDU

Yapılan uyarı sonrasında Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde polis ekipleri tarafından önlemler alındı. Terminal hoparlörlerinden de koronavirüs salgını nedeniyle bir arada durmamaları konusunda vatandaşlar uyarıldı.

YİNE BİR ARADA, MASKESİZ, ÖPÜŞTÜLER, SARILDILAR

Terminalde yapılan asker uğurlamalarında vatandaşların bazılarının salgın riskine karşı maske kullandıkları görülürken birçok vatandaş ise maskesiz olarak uğurlamalara katıldı.