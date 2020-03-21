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Asker uğurlamasına yasak geldi

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen yazıda, toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle izin verilmemesi istendi.

Haber Merkezi | 21.03.2020 - 11:04..
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Asker uğurlamasına yasak geldi

İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine asker uğurlama töreniyle ilgili bir yazı gönderdi.

Bakanlık, valiliklerden askere uğurlama törenlerinde vatandaşların toplu olarak biraraya gelmesi koronavirüs salgını riskini artıracağı için bu faaliyetlerin geçici süreyle gerçekleşmesine izin verilmemesini istedi.

TOPLU ALANDA DURMAYIN

Bakanlık tarafından valiliklere gönderilen yazıda koronavirüs salgınından; vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla vatandaşların toplu olarak bulundukları bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, düğün, konferans, seminer vb toplantıların geçici süreliğine ertelenmesi olmak üzere bir çok farklı tedbir alındığı hatırlatıldı.

Asker uğurlamasına yasak geldi

ASKERE UĞURLAMA GEÇİCİ SÜREYLE YASAKLANDI

Yazıda, alınan tedbirlere ilave olarak; askere alma süreci kapsamında, askere gidecek olan vatandaşlar için toplu olarak askere uğurlama törenlerini düzenlendiği, bu durumun ise salgın riskini artıracağı değerledirildiğinden, bu tür faaliyetlerin geçici süreliğine gerçekleşmemesi gerektiği belirtildi.
Valiliklerden, bu kapsamda anılan faaliyetlere geçici süreyle izin verilmemesi için İl/ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarından gerekli kararların alınarak, vatandaşlara duyurulması, kararlara uymayanlar hakkında gerekli idari ve adli işlemlerin yapılması istendi.

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