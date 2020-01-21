Asker uğurlamasında drifte 6 bin lira ceza

İstanbul'da E-5 karayolu Yenibosna mevkiinde, otomobillerle toplanan şehir magandalarının görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşması üzerine polis harekete geçti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, araç sürücüleri U.T. ve F.T'yi yakaladı.

2 AY TRAFİKTEN MEN, 6 BİN LİRA CEZA

Sürücü U.T. ve F.T'ye drift yapmaktan 6 bin yüzkırkbirer lira para cezası kesilirken, sürücü belgelerine 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu. Ayrıca F.T'nin kullandığı araç 2 ay trafikten men edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem yapılmak üzere Küçükçekmece Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.