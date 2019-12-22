Askerde kalmak isteyen genç binanın tepesine çıktı

Samsun’un İlkadım ilçesi'nde 19 Mayıs Kışlasında asker olan, uzman çavuşluk sınavını kazanamayan Ferhat Y., askerde kalmak istediğini söyleyerek Devlet, Opera ve Balesi çatısına çıktı.

AŞAĞI SARKTI

Zaman zaman aşağıya sarkan Ferhat Y., daha sonra polislerden Türk Bayrağı istedi. Polisler, Ferhat Y.’ye Türk Bayrağı verdi.

TÜRK BAYRAĞINI ÖPTÜ

Ferhat Y., polislerden aldığı Türk Bayrağını öperek, açtı. Ferhat Y., bir süre daha çatıda kaldıktan sonra polisler tarafından ikna edilerek, alındı.

Ferhat Y., daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.