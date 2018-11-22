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Askerde kanser olduğunu öğrenen Boğuşlu toprağa verildi

Ankara'da askerliğini yaparken, terhisine 20 gün kala, baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kan kanseri olduğunu öğrenmişti...

DHA | 22.11.2018 - 16:01..
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Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi'nde oturan Emrecan Boğuşlu (21), geçen yılın Ocak ayında vatani görevini yapmak üzere askere gitti.

KAN KANSERİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Boğuşlu, Ankara Destek Kıtaları Grup Komutanlığı'nda askerlik yaparken, terhisine 20 gün kala, baş ağrısı şikayetiyle revire başvurdu. Burada muayene edildikten sonra Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne (GATA) sevk edilen Boğuşlu'ya, kan kanseri teşhisi koyuldu.

GATA'da şubat ayından beri tedavi gören Emrecan Boğuşlu, dün yaşamını yitirdi.

Askerde kanser olduğunu öğrenen Boğuşlu toprağa verildi

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Emrecan Boğuşlu için memleketi Trabzon'da cenaze töreni düzenlendi. Sarıtaş Mahallesi'ndeki cenazeye Boğuşlu ailesinin yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Şen, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve askerler ile çok sayıda kent sakini katıldı. Cenazede Boğuşlu'nun tabutuna sarılan ailesi ve yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

Askerde kanser olduğunu öğrenen Boğuşlu toprağa verildi

"YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI"

Cenazede taziyeleri kabul eden Emrecan'ın amcası Halil Boğuşlu, yeğenin ölümüyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Hastanede yapılan kontrollerin ardından kan kanseri teşhisi koyuldu sonrasında Ankara'da, GATA'da tedavileri devam etti. Tüm masraflarını da devlet karşıladı. Burada ilik nakli yapıldı. Bu nakilden bir sıkıntı çıkmadı; ama 12- 13 gün önce yoğun bakıma kaldırıldı. Burada tedavilere cevap vermedi ve maalesef takdir-i ilahi böyleymiş, vefat etti." dedi.

10 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜ KUTLANMIŞ

Emrecan Boğuşlu'nun dayısı Abdurrahim Şalcı ise "İyi ve sevdiğimiz bir çocuktu. 10 gün önce doğum günü vardı. Çok şeyleri atlattı; ama sonunda yaşatamadık ve vefat etti." diye konuştu.

Emrecan Boğuşlu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Sarıtaş Mahallesi'ndeki aile mezarlığına götürülüp, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Askerde kanser olduğunu öğrenen Boğuşlu toprağa verildi



Askerde kanser olduğunu öğrenen Boğuşlu toprağa verildi



Askerde kanser olduğunu öğrenen Boğuşlu toprağa verildi



Askerde kanser olduğunu öğrenen Boğuşlu toprağa verildi



Askerde kanser olduğunu öğrenen Boğuşlu toprağa verildi

Askerde kanser olduğunu öğrenen Boğuşlu toprağa verildi

Askerde kanser olduğunu öğrenen Boğuşlu toprağa verildi

Askerde kanser olduğunu öğrenen Boğuşlu toprağa verildi

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