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Askerden nişanlısına konserde sürpriz evlilik teklifi

Kırıkkale Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Ramazan Sokağında sanatçı Uğur Arslan’ın sahne aldığı konserde, Hakkari’de askerlik yapan İsmail Karabıyık nişanlısına evlilik teklifi etti.

İHA | 25.05.2019 - 02:45..
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Kırıkkale Belediyesi tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen Ramazan Sokağı organizasyonunda sürpriz bir evlilik teklifi yapıldı. Etkinlik kapsamında düzenlenen Uğur Arslan konserinde bir asker, nişanlısına evlilik teklifi etti.

Askerden nişanlısına konserde sürpriz evlilik teklifi

SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Hakkari Çukurca’da askerlik görevini yapan Kırıkkaleli İsmail Karabıyık, Tuğba Mensur’a yüzlerce vatandaşın önünde sürpriz evlilik teklifi yaptı. Uğur Arslan ise çifti sahneye alarak mutluluklar diledi. Çiftin mutluluğuna vatandaşlardan da destek geldi.

Askerden nişanlısına konserde sürpriz evlilik teklifi

Ramazan Sokağı etkinliklerinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Başkan Saygılı ve ekibine teşekkür etti.

Askerden nişanlısına konserde sürpriz evlilik teklifi

Askerden nişanlısına konserde sürpriz evlilik teklifi

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