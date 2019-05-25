Askerden nişanlısına konserde sürpriz evlilik teklifi

Kırıkkale Belediyesi tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen Ramazan Sokağı organizasyonunda sürpriz bir evlilik teklifi yapıldı. Etkinlik kapsamında düzenlenen Uğur Arslan konserinde bir asker, nişanlısına evlilik teklifi etti.

SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Hakkari Çukurca’da askerlik görevini yapan Kırıkkaleli İsmail Karabıyık, Tuğba Mensur’a yüzlerce vatandaşın önünde sürpriz evlilik teklifi yaptı. Uğur Arslan ise çifti sahneye alarak mutluluklar diledi. Çiftin mutluluğuna vatandaşlardan da destek geldi.

Ramazan Sokağı etkinliklerinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Başkan Saygılı ve ekibine teşekkür etti.







