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Askerden yeni gelen genç motosiklet kazasında öldü

Antalya'da, motosikletle kaza yapan 23 yaşındaki genç, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Gencin askerden yeni geldiği ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

DHA | 15.06.2019 - 15:48..
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Antalya'nın Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 10 Haziran'da 23 yaşındaki Necmettin Ürün'ün kullandığı 07 MHK 94 plakalı motosiklet, Yahya Y.'nin kullandığı 07 S 9586 plakalı otomobille çarpıştı.

5 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan Necmettin Ürün, haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerince ambulansla önce Atatürk Devlet Hastanesi'ne ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Başından darbe alan Ürün, 12 Haziran Çarşamba günü beyin ameliyatı için Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. AÜ Hastanesi'nde ameliyat edilen Ürün, yoğun bakıma alındı. 5 gündür yaşam savaşı veren Necmettin Ürün, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Askerden yeni gelen genç motosiklet kazasında öldü

ACILI ANNE İSYAN ETTİ

Acı haberi alan Ürün'ün ailesi ve yakınları hastaneye koştu. Yaklaşık 50 kişilik kalabalık, Necmettin Ürün'ün yaşamını yitirmesinden hastanelerin suçlu olduğunu öne sürdü. Anne Perihan Ürün, oğlunun hastane hastane gezdirildiği için zaman kaybından ve yanlış teşhisten dolayı yaşamını yitirdiğini iddia etti. Oğlunun ilk götürüldüğü hastanede bilincinin yerinde olduğunu belirten anne Ürün, "Kolunda ve göğüs bölümünde sıyrıklar vardı. Oğlum su istedi, doktordan izin alıp, su verdik. Bilinci yerindeydi. 'Ben iyiyim, merak etmeyin' dedi. Ama beyin ameliyatı için buraya getirdiler ve öldü. Hastanelerden ve doktorlardan şikayetçiyim." dedi.

Askerden yeni gelen genç motosiklet kazasında öldü

Askerden yeni gelen genç motosiklet kazasında öldü

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Kız kardeşi Deniz Ürün ise kardeşine yuva kurmak için hazırlık içinde olduklarını söyledi.

KARDEŞİ TRAFİK KAZASI NEDENİYLE ENGELLİ KALMIŞ

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilen Necmettin Ürün'ün otopsi işlemleri sürerken, ailesi ve yakınları morg bahçesinde ağıtlar yakıp gözyaşı döktü. Anne Perihan Ürün, 4 yaşındayken trafik kazası geçirdiği için fiziki engeli bulunan diğer oğlu Harun Ürün'e (16) sarılarak ağladı. Harun Ürün'ün, "Anne ağabeyim öldü." diyerek ağlaması yürekleri dağladı.

Askerden yeni gelen genç motosiklet kazasında öldü

ANNE VE BABA TEPKİ GÖSTERİP CENAZEYİ ALMAK İSTEMEDİ

Morg girişi önünde cenazenin teslimi için bekleyen kalabalık, cenaze teslim sürecinin uzadığını belirterek, tepki gösterdi. Morg merdivenlerine bağırmaya başlayan baba Nurettin Ürün, hayvanların bile insanlardan daha kıymetli olduğunu söyledi. İşlemlerin çok uzadığını iddia eden Nurettin ve Perihan Ürün, cenazeyi teslim almak istemediklerini belirterek morgdan ayrıldı.

Askerden yeni gelen genç motosiklet kazasında öldü

AVUKAT ARAYA GİRİNCE CENAZEYİ TESLİM ALDILAR

Ailenin avukatlığının üstlenen Hadi Cin'in araya girmesinin ardından savcılık ve aile tekrar görüştürüldü. Ürün'ün cansız bedeni, morgdaki işlemlerinin ardından toprağa verilmesi için aileye teslim edildi. Necmettin Ürün'ün cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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