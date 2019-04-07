İbrahim Tüfekli (27) ve Orhun Furkan Baykan (31), bedelli askerlik için birliklerine teslim olmaya giderken geçirdikleri kazada hayatlarını kaybetmişti.
NAAŞI TÜRK BAYRAĞINA SARILDI
Baykan’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Adana’nın Kozan ilçesinde Kadirli Caddesi üzerinde bulunan babaevine getirildi. Aileden helallik alınmasının ardından Baykan’ın cenazesi, Kozan Asri Mezarlığı’na getirildi.
Askere giderken ölen genç son yolculuğuna uğurlandı VİDEO
YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Kılınan cenaze namazı sonrası Baykan, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni sırasında baba Musa ve anne Fatma Baykan ile gencin yakınları güçlükle ayakta durabildiler.
Öte yandan kazada hayatını kaybeden İbrahim Tüfekli’nin de yarın defnedileceği öğrenildi.