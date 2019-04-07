Askere giderken ölen genç son yolculuğuna uğurlandı

Seçimlere yapılan itirazların ardından oyların yeniden sayılmasıyla fark, 18 binin altına indi. Sayımlar bugün de devam ediyor.

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AK Parti: 39 ilçede oylar yeniden sayılsın

Beyoğlu'nda tüm oyların sayılması için başvuru yaptıklarını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, diğer ilçeler için de aynı başvuruyu yapacaklarını söyledi.