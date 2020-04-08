Askeri birliklerde korona tedbirleri uygulanıyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirler artırılırken, askeri birliklerde de alınan tedbirler en üst düzeye çıkarıldı...

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58'inci Topçu Tugayı Şehit Yüzbaşı Nazmi Elmas Kışlası, basın mensuplarınca görüntülendi.

KIŞLA GİRİŞLERİNDE ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILIYOR

Subay, astsubay ve uzman erbaşlar, Kışla'ya gelişlerinde nizamiyedeki sağlık personeli tarafından ateş ölçümleri yapıldıktan sonra içeri alınıyor. Şüpheli vakalar ise sağlık muayenesine gönderiliyor.

Askeri birliklerde koronavirüs tedbirleri titizlikle uygulanıyor

PERSONEL DE ATEŞ ÖLÇÜMÜNDEN GEÇİYOR

Birliklerde, personelin günde iki kez vücut ısıları ölçülerek ateş, öksürük ve solunum güçlüğü kontrolleri yapılıyor.

Mutfak, yemekhane, bulaşıkhane ve sosyal tesislerde çalışan personelin ise her gün işe başlamadan önce kişisel temizliği kontrol edildikten sonra vücut ısısı ölçülüyor.

YEMEKHANELERDE SOSYAL MESAFE KURALI

Yemekhanelerde yoğunluğun azaltılması ve personel arasındaki temasın asgari seviyeye indirilmesi için her masada bir personel çapraz oturacak şekilde, sosyal mesafe düzeni uygulanıyor.

Birliklerde, Sağlık Bakanlığınca ilan edilen 14 kuralın yer aldığı afişler personelin görebileceği şekilde asılarak konuyla ilgili tüm personel devamlı bilgilendiriliyor.

KOĞUŞLARDAKİ RANZALAR ÇAPRAZ SİSTEME DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Alınan tedbirler çerçevesinde askeri personelin koğuşlarında da birtakım değişikliklere gidilerek, ranzalı yataklarda çapraz sistem uygulamasına geçildi ve ranzadaki yatak sayısı ikiden, bire düşürüldü.

Personelin kullandığı servis araçları da her gün düzenli dezenfekte ediliyor.

ORTAK KULLANIM ALANLARI DEZENFEKTE EDİLİYOR

Sosyal mesafe kuralına göre servis araçlarında, kapasitenin yarısı kadar personel taşınıyor.

Askeri birliklerde ortak kullanım alanları da (Çamaşırhane, koğuşlar, yemekhane, er gazinosu, içtima alanları, eğitim alanları ve tuvaletler) belirli periyotlarla dezenfekte ediliyor.

KRONİK RAHATSIZLIĞI BULUNANLARA İDARİ İZİN

Birliklerde kronik rahatsızlığı bulunan, risk grubunda olan ve eşi sağlık çalışanı olan askeri personele idari izin verildi.

Terhis olacak askerler de birliklerinde 14 gün gözlem altına alınıyor.