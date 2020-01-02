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Askeri düzende yürüyen koyun sürüsü

Çin’de bir çoban, 400’den fazla koyununa askeri düzende yürümeyi öğretti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yoğun ilgi gördü.

Haber Merkezi | 02.01.2020 - 14:07..
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Çin'de yaşayan Nie isimli bir çoban, yaklaşık 400 koyundan oluşan sürüsüne askeri düzende yürümeyi öğretti.

Koyunların tek sıra halinde ve düzenli yürüdüklerinin görüldüğü görüntüler ise; sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

''KOYUNLARIM EVE GİDERKEN HER GÜN BU ŞEKİLDE YÜRÜYOR''

Çin Halkın Günlüğü gazetesine konuşan Nie isimli çoban, "Koyunlarım eve giderken her gün bu şekilde yürüyor." ifadelerini kullandı.

Her yürüyüş sırasında diğerlerinin takip etmesi için bir lider koyun belirlediğini söyleyen Nie, koyunların yürüdüğü görüntüleri internette paylaşınca yaklaşık 6.5 milyon görüntülenmeye ulaştı.

Nie ayrıca, koyunlarının hepsinin iyi huylu olduğunu ve her koyunun kendisine konulan isimleri tanıyarak çağırıldıklarında geldiklerini söyledi.

Askeri düzende yürüyen koyun sürüsü

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