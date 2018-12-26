Askeri uçuşlar için tasarlandı: Çin akıllı İHA'yı tanıttı

Çin Havacılık Kurumu (AVIC) yaptığı açıklamada, geçtiğimiz pazar günü Çin’in batısındaki bir havaalanında ilk uçuş denemesi gerçekleştirilen İHA'nın testi başarıyla tamamladığı kaydedildi.
WİNG LOONG I-D GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Yüzde yüz Çin yapımı olan ve akıllı silah kategorisinde kullanılabilecek olan Wing Loong I-D'nin, yüksek güçlü motoru ve geliştirilmiş aerodinamik özellikleri bulunuyor.
ASKERİ UÇUŞLAR İÇİN TASARLANDI
Özellikle askeri keşif uçuşları için tasarlanan İHA, 10 adet duyarlı havadan vuruş füzesi taşıyabiliyor.
YAKIT EKLENMEDEN 35 SAAT HAVADA KALIYOR
400 kilogram taşıma kapasitesi olan insansız hava aracı, yakıt ikmali gerekmeden 35 saat boyunca uçabiliyor.