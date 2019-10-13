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Askerler için yemek yapıyorlar

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nun sürdüğü bölgede Ceylanpınarlı kadınlar kendilerini koruyan asker için sarma sarıyor.

İHA | 13.10.2019 - 10:01..
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Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyük Yenice Mahallesi'ndeki kadınlar bölgedeki Mehmetçik ve özel harekat polisleri için yemek yapıyor.

Kadınlar; kendi elleriyle dolma sararak, bölgedeki polis ve askerlere teşekkür etti.

Askerler için yemek yapıyorlar

Askerler için yemek yapıyorlar ViDEO

"ONLARA NE YAPSAK AZ GELİR"

Kendilerini koruyan askerlere için yemek yaptığını belirten Emine Özdemir, "Burada askerlerimize yemek yapıyoruz. Ancak elimizden bu geliyor. Onlar bizim namusumuzu koruyor, onlar bizim gururumuzdur. Onlar kardeşlerimiz, ağabeylerimizdir. Onlara ne yapsak az gelir.” şeklinde konuştu.

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