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Askerler terhis için geri sayıma geçti

Yeni askerlik kanunu askere bayram ettirdi. Vatani görevlerini tamamlayan askerler terhis olacakları saati iple çekiyor.

AA | 26.06.2019 - 10:46..
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Askerler terhis için geri sayıma geçti

Askerlik süresi 6 aya indi, bedelli kalıcı oldu.

Kışlalarda vatani görevini tamamlayan askerler tezkere saatini beklemeye başladı.

Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında terhis işlemlerini gerçekleştiren erler adeta bayram havası yaşıyor; keplerini havaya atıp, tezahüratlarda bulunuyor.

"AİLEMİZE KAVUŞACAĞIZ"

Özgür Kara da ailesine kavuşacağı için mutlu olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Kara, "Buradan Sayın Cumhurbaşkanıma seslenmek istiyorum. Başkanım Allah razı olsun sizden. Bu güzel duyguyu bizlere yaşattınız. Ailemize kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.

Askerler terhis için geri sayıma geçti

Askerler terhis için geri sayıma geçti

Askerler terhis için geri sayıma geçti

Askerler terhis için geri sayıma geçti

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