Askerler terhis için saat sayıyor

Tekrarlanan İstanbul seçimi öncesi görüşülmeye başkanan ve seçimler nedeniyle bu haftaya kalan 7179 Sayılı Askeralma Kanunu dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalamasının ardından bugün Resmi Gazetede yayınlandı.

TERHİSLER CUMA GÜNÜ

Bu haberi sevinçle karşılayan askerler ne zaman terhis olacaklarını merak ediyor Resmi Gazetede yayınlanan karar birlik komutanlarına ulaştı. Ancak, yaklaşık 130 bin askerin terhis işlemlerinin bugün içinde bitmesi beklenmiyor. Bu yüzden erken terhis bekleyen askerler, cuma günü kışlalarınan çıkacak.

ASKERLİK 6 AYA İNDİ

Kanuna göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her erkek için askerlik çağı, nüfus kayıtlarına göre, 20 yaşına girilen yılda 1 Ocak'tan başlayıp, 41 yaşına girilen yılda 1 Ocak'ta sona erecek.

Buna göre, hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Ayrıca askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.

BEDELLİ KALICI HALE GELDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacı dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarını peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş olacak.

Bu kapsamda bedel, silah altına alınmadan önce bakanlıkça belirlenecek sürede peşin ödenecek. İsteklilerin, bedelli askerlikten yararlandırılacak sayıdan fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek. İsteklilerin az olması durumunda, kura çekimi yapılmadan tüm istekliler bedelli askerlik hizmeti için seçilecek. Yararlanma şartlarına haiz olanlar yasal erteleme hakları devam ettiği sürece seçime tabi tutulacak.

Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek. Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.

Fiili askerlik hizmetine başlayanlar, bakaya durumunda bulunanlar ve yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı veya saklı olanlar bedelli askerlikten yararlanamayacak. Seferberlik ve savaş halinde bu hükümler uygulanmayacak.

KAÇAKLARIN 1 KASIM'A KADAR SÜRELERİ VAR

Kanuna göre, her ne sebeple olursa olsun, henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlardan istekli olanlar, 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmaları ve bu tarihe kadar bedelli askerlikle ilgili belirlenen bedeli peşin ödemeleri şartıyla kuraya tabi tutulmaksızın bedeli askerlikle ilgili hükümlerden yararlanabilecek.