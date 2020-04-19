taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9316
Euro
7.5373
Altın
1683.68
Borsa
98179.82
Gram Altın
375.252
Bitcoin
48890.49

Askerler terhislerin ertelenmesine karşı çıktı

Korona nedeniyle asker terhislerinin 1 ay uzatılması kararına bir grup asker video çekerek tepki göstedi.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Askerler terhislerin ertelenmesine karşı çıktı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında askerler için terhislerin 1 ay ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

30 GÜN ERTELENECEK

Buna göre; 1 Kasım 2019-1 Aralık 2019 tarihleri arasında silah altına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresi, bir ay uzatılacak.

Kışlalardaki askerler terhis ve celp işlemlerinin bir ay ertelenmesine ilişkin düzenlemeye tepki gösteriyor.

Askerler terhislerin ertelenmesine karşı çıktı ViDEO

"KALMIŞ ŞURADA 14 GÜNÜMÜZ YAPMAYIN"

Koğuşlarında video çeken bir grup asker, “Biz şafağımıza ailelerimize kavuşmak için gün sayarken yapılır mı bu bize. Lütfen el atın. 66 bin askeri bu ay salamayan devlet önümüzdeki günlerde 120 bin askeri nasıl salacak? Sokağa çıkma yasağı varken bizi salın.15-20 otobüsü dezenfekte edip bizi ulaştırabilirsiniz. Biz 6 ay geldik bu uzar da uzar. Biz psikolojimizi ona göre ayarladık. Kalmış şurada 14 günümüz. Yapmayın bunu bize. Gerekirse 1 sene fazladan da askerlik yaparız " ifadelerini kullandı..

Askerler terhislerin ertelenmesine karşı çıktı

İlginizi Çekebilir
Aydos Ormanı'nda yangın çıktı
Kartal'da bulunan ormanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Kars'ta halı yıkayan yaşlı kadına, bekçi yardım etti
Evinin önüne çıkarak halı yıkayan 65 yaşın üzerinde bir vatandaşı fark eden bekçi, yaşlı kadının işini hemen bitirmesi için yardım eli uzattı.
Türkiye'ye videolu evde kal çağrısı
Siyaset, sanat ve spor dünyasından farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan videoda, "Evde kal Türkiye" mesajı geldi.
Sağlık çalışanı anneyi ağlatan doğum günü sürprizi
Kahramanmaraş polisi, doğum günü olan Kayra'ya pasta ile sürpriz yaparken, Erzurum’da sağlık görevlisi olarak çalışan anne, oğlunun doğum gününü görüntülü arama yaparak kutladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'dan gece yarısı pozları
Şeyma Subaşı'dan gece yarısı pozları
521
İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi tanıtım videosu
İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi tanıtım videosu
719
Ankara'da depoyu pavyona çevirenlere ceza yağdı
Ankara'da depoyu pavyona çevirenlere ceza yağdı
114
Mehmet Aydın'a af çıkmadı
Mehmet Aydın'a af çıkmadı
201
İngilizlerin gözüyle Türkiye'nin korona ile mücadelesi
İngilizlerin gözüyle Türkiye'nin korona ile mücadelesi
247
Ramazan Bayramı'ndan sonra normalleşme başlayabilir
Ramazan Bayramı'ndan sonra normalleşme başlayabilir
90
Yunan botu ihlal ettiği Türk karasularından çıkarıldı
Yunan botu ihlal ettiği Türk karasularından çıkarıldı
132
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir