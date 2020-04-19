Koronavirüs tedbirleri kapsamında askerler için terhislerin 1 ay ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

30 GÜN ERTELENECEK

Buna göre; 1 Kasım 2019-1 Aralık 2019 tarihleri arasında silah altına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresi, bir ay uzatılacak.

Kışlalardaki askerler terhis ve celp işlemlerinin bir ay ertelenmesine ilişkin düzenlemeye tepki gösteriyor.

Askerler terhislerin ertelenmesine karşı çıktı ViDEO

"KALMIŞ ŞURADA 14 GÜNÜMÜZ YAPMAYIN"

Koğuşlarında video çeken bir grup asker, “Biz şafağımıza ailelerimize kavuşmak için gün sayarken yapılır mı bu bize. Lütfen el atın. 66 bin askeri bu ay salamayan devlet önümüzdeki günlerde 120 bin askeri nasıl salacak? Sokağa çıkma yasağı varken bizi salın.15-20 otobüsü dezenfekte edip bizi ulaştırabilirsiniz. Biz 6 ay geldik bu uzar da uzar. Biz psikolojimizi ona göre ayarladık. Kalmış şurada 14 günümüz. Yapmayın bunu bize. Gerekirse 1 sene fazladan da askerlik yaparız " ifadelerini kullandı..